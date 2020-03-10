Haliç’te iki metrobüs çarpıştı!

Kaza saat 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü girişi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

İBB: SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’inden (İBB) kaza ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Beyoğlu Halıcıoğlu metrobüs durağı kuzey yolda 34TR7022 plakalı metrobüse 34TN6352 plakalı metrobüsün arkadan çarpması sonucu yaralı 10 kişi ayakta tedavi bir hafif yaralı çevre hastaneye sevk edildi. Metrobüs seferleri devam etmekte”