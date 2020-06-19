‘Haliç’teki tarihi tersaneler tamamen tahrip edildi’

Haliç Dayanışması üyeleri eski adıyla “Haliçport”, yeni adıyla “Tersane İstanbul” projesindeki çalışmalar sırasında Camialtı ve Taşkızak tersanelerinin bulunduğu bölgedeki tarihi yapıların tahrip edildiği gerekçesiyle eylem yaptı.

Tersanelerin önünde toplanan Haliç Dayanışması üyeleri, “Tersanelerimize dokunmayın” çağrısında bulundu. Haliç Dayanışması adına hazırlanan açıklamayı Doç Dr. Gül Köksal okudu. Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

* Yasal mevzuat; SIT alanlarında tescilli yapılar üzerindeki her türlü tasarrufu, Koruma Kurulları'nın iznine tabi kılar. Aksi cezalandırılır.

* Gerçek bir hukuk devletinde olması gereken budur. Ancak maalesef Haliç'te bu izin alınmadan tüm tarihi yapılar tamamen tahrip edilmiştir.

* Beyoğlu Belediyesi'nin 10 Haziran günü servis ettiği görüntüler tüm tarihi tersanelerin ne kadar tahrip edildiğini de açıkça göstermiştir.

* Tersanelerde kontrolsüz yıkımlar, asbest riski halen sürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bunu açıkça anlatıyor. Bu duruma derhal son verilmelidir.

* Hukuka aykırı, değerlerimizi yok eden, çevreye zararlı bu kent suçuna imza atan Tabanlıoğlu Mimarlık başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza da toplumsal sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz.

* Koruma Kurulu ve ilgili diğer kurumların görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini bir kere daha ifade ediyoruz.

* Tersane-i Amire kısmen de olsa faaliyetini sürdüren dünyanın en eski tersanesidir. Haliç tersaneleri evrensel değere haiz bir endüstri mirası olarak korunmalı ve özgün İşleviyle yaşatılmalıdır.

“RANT YARATILACAK, HALK KOPARILACAK”

Haliç Dayanışması Üyesi Süleyman Songur, proje ile bölgede dönüşümün başlayacağını belirterek, “Yaratılacak rantla birileri zengin edilirken Kasımpaşa halkı bu güzelliklerden uzaklaştırılacak” dedi.

YAT LİMANI, AVM, OTEL YAPILACAK

Haliçport ihalesini 2013 yılında 1.3 milyar dolar bedelle Rixos otellerinin sahibi Fettah Tamince almıştı. Proje, 250 dönümlük alanda 70'er yat kapasiteli iki yat limanı, 400'er oda kapasiteli iki 5 yıldızlı otel, 1000 kişilik cami, AVM ve otoparkın inşa edilmesi, bu yapıların dört yılı yapım süresi olmak üzere 45 yıllığına özel sektör tarafından işletilmesini kapsıyor.

Proje Camialtı ve Taşkızak tersanelerine yapılıyor. 1455 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Haliç Tersanesi ayrı tutuldu. Projenin 2021'de bitirileceği açıklandı.