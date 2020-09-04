Halit’in katillerine indirimsiz ceza

İstanbul Beyoğlu’unda 7 Eyül 2019 gecesi kendisinden önce alkol sonra da para isteyen kişilere olumsuz yanıt veren İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması yapıldı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’inde yapılan duruşmaya Ayar’ın babası Mehmet Ayar ile annesi Hanife Ayar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Emra Yaşar ile Erhan Kurdal da duruşmada hazır edildi.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Duruşmada kararını açıklayacağını söyleyen mahkeme başkanı sanıklara son sözlerini sordu. Sanklardan Emra Yaşar, olay günü kavgayı ayırmak istediğini söyleyerek, “Bana ilk vuran da karşı taraftı. Beni öldürecekleri korkusuna kapıldım. Böyle olmasını istemezdim. Çok pişmanım. Keşke o gün ben ölseydim. Söylenecek bir şey kalmadı” dedi.

SANIK, “ALLAH AİLESİNE SABIR VERSİN”

Sanık Erhan Kurdal ise son sözünde, “Söyleyecek çok bir şey yok. Bir can gitti sonuçta. Tabi ki pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Allah ailesine sabır versin” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 29 YIL HAPİS

Anne Hanife Ayar ile baba Mehmet Ayar ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Alınan son söz ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erhan Kurdal ve Emra Yaşar'ı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanıkları ayrıca “yağmaya teşebbüs” suçundan 29 yıl 3 ay hapis cezasına da çarptırdı. Mahkeme sanıkların cezasında indirim uygulamadı.

“ÇIKMA İHTİMALLERİ YOK DEĞİL Mİ?”

Mahkemenin kararının ardından gözyaşlarına boğulan anne Hanife Ayar, “Hiç dışarıya çıkamayacaklar değil mi? Çıkma ihtimalleri yok değil mi?” dedi. Bunun üzerine baba Mehmet Ayar ise “Günyüzü göremeyecekler” dedi.