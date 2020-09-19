Halk, adaleti TV’de arıyor

Son zamanlarda vatandaşlar adaleti mahkeme salonlarında değil TV programlarında ve sosyal medyada aramaya başladı. Adaletin tecelli etmediğini düşünen vatandaşlar kamuoyu baskısıyla adaletin gerçekleşeceğine inanıyor. Bunun en son örneği ise kızları Aleyna Çakır'ın (Sema Esen) öldürüldüğünü öne süren ailenin bir televizyon programında adalet arayışı… Konuyu değerlendiren Denizli Barosu Başkanı Avukat Müjdat İlhan şunları söyledi:

‘SİSTEM ÇANAK TUTUYOR'

“Daha önce de defalarca yaşandı. Adaletin geç tecelli etmesi, irdelenmeden, yeterince itina gösterilmeden verilen kararlar adalete olan güveni sarstı. Bu nedenle insanlar adaleti TV fenomenlerinde ve sosyal medyada arıyor. Maalesef sistem de buna çanak tutuyor. Birçok karar öyle hızlı ve öyle hukuka aykırı veriliyor ki, verilen kararın mağduriyete sebep olduğunu düşünen insanlar sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturuyorlar. Dosyalar baştan doğru bir şekilde irdelense, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı üzerinde hiçbir şüphe kalmazsa bu durum ortaya çıkmaz.”

BAĞIMSIZ YARGIYA ENGEL OLANIN UTANCI!

İlhan, “Adalete olan güvensizlik hukukçular açısından bir utanç mı? Hayır. Hukuku kendine göre uygulayanlar ile kürsü bağımsızlığıyla, dokunulmazlığıyla tarafsız yargının, bağımsız yargının oluşmasına engel olanların utancıdır bu… Hizmeti üretenin utancından ziyade hizmeti üretirken insanları bu hale getirenlerin utancıdır” dedi.