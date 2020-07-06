Halk Ekmek’te yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştirak şirketi Halk Ekmek'te görev değişimi yaşandı. 6 Temmuz'da emekli olarak görevden ayrılan Salih Bekaroğlu’nun yerine Okan Gedik, Halk Ekmek Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

17 Mart 2005 tarihinden beri Halk Ekmek A.Ş Genel Müdürü olan Bekaroğlu, yeni yönetimin birlikte çalışmaya devam ettiği isimlerden olmuştu.

OKAN GEDİK KİMDİR?

Bekaroğlu'nun yerine atanan Okan Gedik, 1973 doğumlu. Gedik, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden, 2001 yılında Koç Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programından mezun oldu. Kariyerine, Kibar Grubu'nda başlayarak, grup şirketlerinde 1996-2017 yılları arasında farklı görevler üstlendi.

1996 yılında iş hayatına adım attığı Assan Alüminyum A.Ş.'de sırasıyla Pazarlama ve Satış Uzmanı Pazarlama Şefi, Yurtdışı Satış Müdürü, Pazarlama ve Satış Müdürü ve Satış Direktörü olarak görev aldı. 2008 yılından itibaren Grup şirketlerinden Assan Hanil Otomotiv A.Ş.'de görev yapan Gedik, söz konusu şirkette 2017 yılına kadar Satış ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.

Kendisi aynı zamanda kurucu yönetim kurulu üyesi olarak 2012-2017 seneleri arasında TSI Uçak Koltuğu Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında katıldığı Kale Grubunda 2019 yılı sonuna değin Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kale Maden, Kale Nakliyat ve Kale Frit şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını görevlerini üstlendi.