Halk otobüsünde korku dolu anlar! Yolcular böyle savruldu

Kaza, Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen halk otobüsü aniden sağdaki sokağa girmek için manevra yapan otomobile çarptı.

YOLCULAR SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle otobüsteki yolculardan bazıları yere savrulurken, bazı yolcular da başlarını önlerindeki koltuklara çarptı. Yaralanan yolculara otobüste bulunanlar yardımcı oldu.

İhbar üzerine kaz yerine sağlık ekipler sevk edilirken, bazı yolcular hatalı dönüş yapan kadın sürücüye tepki gösterdi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, halk otobüsünün güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. DHA