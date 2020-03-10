Halk Süt’ün fiyatında indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine her geçen gün yeni tatlar ilave ederken, Başkentlilerin severek tükettiği “Halk Süt” fiyatlarında da indirime gitti.

Başkent'in farklı noktalarında 7 ayrı Fabrika Satış Mağazasında vatandaşların beğenisine sunulan Halk Süt fiyatlarında 1 TL'lik indirim yapıldı.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE

Aracıları ortadan kaldırarak üreticilerden doğrudan temin edilen ürünleri daha uygun fiyattan vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 3 litresi 14,5 TL'den satılan Halk Süt'ün fiyatını 13,5 TL'ye düşürdü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında Başkent'in kırsal bölgelerinde besicilik yapan üretici kooperatiflerinden temin edilen günlük sütler, Halk Ekmek Satış Mağazalarının raflarında yerini aldı.

BAŞKENTLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Vatandaşların sağlıklı süte ulaşımını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Halk Ekmek Genel Müdürü Recep Mızrak, süt fiyatının düşmesiyle Halk Süt'e talebin daha da arttığını söyledi.

Başkentlilerin fikirlerini ve taleplerini dikkate aldıklarını ve yeni çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini belirten Mızrak, şu ifadelerede bulundu:

*Üreticiler kadar tüketicilerin de ekonomisine büyük destek sağlayacak bir proje bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Başkent ekonomisinin canlanmasına yönelik çalışmaları hızlandırmamız yönünde talimat verdi.

*Bu talimat doğrultusunda kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticilerden aldığımız sütü tüketicilerle buluşturmaya başladık. Başlangıçta sütü Atatürk Orman Çiftliğinden temin ediyorduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ankara bölgesinde besicilik yapan üretici kooperatiflerden süt ve süt ürünlerini almaya karar verdik.

*Üreticiler birliğinden almadan önce 3 litrelik günlük pastörize sütü 14,5 TL'den satıyorken şimdi 13,5 TL'den satıyoruz.

TÜKETİCİLER ÇOK MEMNUN

Süt fiyatına indirim yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mızrak, “Tüketiciler bu indirimli fiyattan çok memnun oldu. Hatta yılbaşından sonra süt satışlarımızda yüzde 60 civarında artış gözlemledik. Yeni fiyat politikasıyla hem üreticilere destek olmuş olacağız hem de tüketici daha kaliteli ve daha ucuz ürün tüketmiş olacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek günlük sütleri; Gimat, Gökkuşağı, Büyükşehir Belediyesi, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis ve ASKİ Fabrika Satış Mağazalarında tüketiciyle buluşturuyor.