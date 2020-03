“Halka dokunan kazanır”

Halka dokunan uygulamaları ile dikkat çeken Adana’nın merkez Çukurova İlçesi Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye’de ilk kez emekli evleri ile kadın sohbet evlerini halkın kullanımına açtı.

Çetin’in bu icraatları diğer belediyelerce de takip edilmeye başlandı. Çukurova halkı ile her zaman iç içe olduğunu belirten Çetin, her hafta düzenli olarak hem sosyal medya üzerinden, hem de yüz yüze görüşerek şikayet, öneri ve talepleri dinleyerek sorunlara anında çözüm ürettiğini kaydetti.

KLAVYE BAŞINDA SORULARI CEVAPLIYOR

Her Çarşamba klavye başına geçerek Çukurovalılar'dan gelen soruları cevaplayan Çetin, “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulamasını her hafta aksatmadan sürdürdüklerini kaydetti. Bu uygulamada müdürleri ile birlikte gelen talepleri değerlendiren Başkan Soner Çetin iki saat boyunca gelen sorulara bizzat kendisi cevap veriyor. Acil müdahale ekipleri gelen sorunun çözümü için anında harekete geçiyor ve sorunu ileten vatandaşa anlık fotoğrafla birlikte sorunun çözüldüğü iletiliyor. “Sen Sor Başkan Cevaplasın” uygulaması ile dünyanın her yerinden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ulaşılabiliyor.

HER CUMA HALK GÜNÜ

2014 yılında belediye başkanı seçilen Başkan Soner Çetin'in ilk uygulaması Halk Günü oldu. Her cuma belediyenin Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte halkın karşısına çıkan Başkan Soner Çetin, vatandaşların sorunlarını dinliyor. 6 yıldır her Cuma aksatmadan devam ettirdiği Halk Günü’nde vatandaşların dile getirdiği sorunların çözümü için anında ilgili müdüre talimat veren Başkan Soner Çetin, vatandaşın mağduriyetini en hızlı şekilde gideriyor. Başkan Soner Çetin, periyodik olarak mahalle toplantıları düzenleyerek de Çukurovalılarla buluşuyor. Mahalle toplantılarıyla sorunları yerinde tespit eden Başkan Çetin, vatandaşların şikayetlerinin ve mahallenin sorunlarının en aza indirilmesi için çaba harcadığını belirtiyor.

MUHTAR TOPLANTILARI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerin sorunlarına çözüm ürettikleri ilçede bulunan 27 mahallenin muhtarını ise “Yol arkadaşlarım” olarak tanımlıyor.



DANIŞMA KURULU

İlk başkanlık döneminde uygulamaya koyduğu ve üniversiteler, odalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin yer aldığı Danışma Kurulu’yla 3 ayda bir toplanarak adeta beyin fırtınası yapan Çetin, kurulda ortaya konan fikirleri değerlendirilerek, uygulanabilir olanları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Böylece toplumun tüm kesimlerinin yönetime katılımı sağlanıyor.

KATILIMCI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katılımcı ve çoğulcu bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirterek, “Yaptığımız tüm uygulamalarla hemşehrilerimizi belediye yönetimine dahil ediyoruz. Böylece vatandaşımızın ne istediğini, ne gibi sorunları olduğunu biliyor ve sorunların çözümü için kendimize yol haritası çiziyoruz” dedi. Halkla iç içe yönetim anlayışının karşılığını gördüklerini ifade eden Başkan Soner Çetin, “31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 59 oy aldık. Tüm kesimlerden destek görüyoruz. Vatandaşın memnuniyetinin aldığımız oy oranının üzerinde olduğunu tespit ediyoruz. Bu da omuzlarımızdaki sorumluluğu artırıyor. Bunda hem katılımcı ve çoğulcu belediyecilik anlayışımızın hem de ayrım yapmadan herkese adil ve eşit hizmet götürmemizin etkisi var” şeklinde konuştu.