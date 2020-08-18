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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank personel sınavı sonuçları için tarih belli mi?

Anadolu Üniversitesi tarafından 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından pek çok adayın merakla araştırdığı Halkbank sınav sonuçlarını bekliyor. Ancak henüz Halkbank sınav sonuçları için tarih açıklanmadı.

12:43 -
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Halkbank sınav sonuçları açıklandı mı? Halkbank personel sınavı sonuçları için tarih belli mi?

Halkbank sınav ile 18 farklı merkezde gerçekleştirilen sınav ile müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı bölümleri için alımlar yapılacak.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos'ta sona ermesinin ardından sonuçların açıklanma aşamasına gelindi. Ancak Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.

Anadolu Üniversitesi Halkbank internet sınav
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