Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Halkbank personel sınavı sonuçları için kritik gün!

Halkbank sınav ile 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek sınav ile müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı bölümleri için alımlar yapılacak. Anadolu Üniversitesi tarafından 8 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından pek çok adayın merakla araştırdığı Halkbank sınav sonuçlarını bekliyor.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Ancak sınav sonuçlarına yapılacak itirazların 12 Ağustos’a kadar yapılacağı biliniyor. Sınav sonuçlarının 12 Ağustos’a kadar açıklanması bekleniyor.

Yazılı sınav sorularına itiraz, en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir.

Yazılı sınav sonucu https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden sonuçların yayınlandığı günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Üniversiteye yapabilirler.