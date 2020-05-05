Halkın Vicdanı’nda renkli anlar

Programa duayen gazeteci Uğur Dündar'ın köpeği Lulu damga vurdu.. Yayın boyunca Dündar'ın kucağına bir çıkıp bir inen Lulu, sempatikliğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/halkin-vicdaninda-renkli-anlar-5793735","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/halkin-vicdaninda-renkli-anlar-5793735","pageType":"yazi","pageIdentifier":5793735,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Halku0131n Vicdanu0131u2019nda renkli anlar"});aip('newsArticle', {"identifier":5793735,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/halkin-vicdaninda-renkli-anlar-5793735/","headline":"Halku0131n Vicdanu0131u2019nda renkli anlar","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/05/iecrop/hv_16_9_1588653986.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":"2020-05-05 08:00:18","datePublished":"2020-05-05 08:00:18","dateModified":"2020-05-05 08:00:18","info":"{"seo_news":"false"}"});