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Halkın Vicdanı’nda renkli anlar

Usta gazeteciler Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Sözcü TV’de izlenme rekorları kıran Halkın Vicdanı programında, hükümete yakın medyanın karalama kampanyasını masaya yatırdı.

Sozcu.com.tr
08:00 -
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Programa duayen gazeteci Uğur Dündar'ın köpeği Lulu damga vurdu.

Yayın boyunca Dündar'ın kucağına bir çıkıp bir inen Lulu, sempatikliğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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