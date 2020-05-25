Halkın Vicdanı’ndan rekor üstüne rekor

Türkiye'de soruşturmacı televizyon gazeteciliğinin öncüsü Uğur Dündar ile Türkiye'nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil'in yorumcu olduğu “Halkın Vicdanı” ilk günden itibaren olağanüstü izlenme rakamlarına ulaştı.

8 MİLYON 745 BİN KİŞİ İZLEDİ

Moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı haber-söyleşi programı 35 bölümü geride bıraktı.

Dündar ve Özdil'in çok konuşulan açıklamalarda bulunduğu “Halkın Vicdanı” YouTube, Dailymotion ve Facebook, Instagram ve Twitter'da 8 milyon 745 bin 22 kişi kişi tarafından izlendi. Kişilerin, programı aileleri ile birlikte izlediği göz önüne alındığında, seyredilme rakamları katlanıyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 11:30 itibarıyla izlenme rakamları şöyle:

YouTube: 2 Milyon 685 Bin 793.

Facebook: 2 Milyon 641 Bin.

Instagram: Bir milyon 548 bin

Twitter: Bir milyon 224 bin

Dailymotion: 646 Bin 428.

Toplam: 8 milyon 745 bin 22 kişi

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in, Gökmen Ulu moderatörlüğündeki buluşmaları, Ramazan Bayramı'ndan sonra devam edecek. “Halkın Vicdanı” SÖZCÜ'nün internet yayın platformlarında hafta içi her gün saat 20:30'dan itibaren yayına konuluyor.