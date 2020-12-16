Hamamcılar isyan etti

Covid-19 salgınında Hamam ve saunaların kapatılmasına tepki gösteren bir grup hamamcı, hamamda pankart açarak seslerini duyurmaya çalıştı. Corana nedeniyle hamamların tamamen kapanması nedeniyle bir çok hamam sahibi ve çalışanının işinden olduğunu savunan hamamcılar, “Osmanlı’dan bu yana ilk defa hamamlar kapatıldı” dedi.

Türkiye'deki hamamcılar adına açıklama yaptığını söyleyen Kemal Özcan, ”Bir çok işyeri ve meslek grubunda kısıtlamalara gidilirken, temizliğin ve sağlığın en doğal sağlayıcısı hamamların kapatılması bizi üzmüştür” dedi.

GÜNAH KEÇİSİ SEÇİLDİK

Salgının günah keçisi seçildiklerini öne süren Özcan, yüzyıllar öncesi ve Osmanlı döneminde dahi salgınlara karşı hamamların en büyük silah görüldüğünü söyledi. Özcan, “Bilimsel olarak biliyoruz ki; eklem ağrıları, kas ağrıları, astım, soğuk algınlığı gibi birçok rahatsızlığın iyileşmesini sağlayan en doğal ortamların başında hamamlar geliyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Salgının başından bu yana tüm uzmanlar bağışıklığın güçlendirilmesini, hijyeni dile getiriyor” dedi.

VİRÜSE KARŞI SU VE SABUN

Hamam ve saunalarda virüsün yayıldığına ilişkin hiçbir veri olmadığını söyleyen Özcan, sabunun olduğu hamamda, 73 derece saunada mikrobun barınamayacağını savundu. Özcan, “Bilim insanları, yetkililer virüse karşı en büyük silahımızın su ve sabun olduğunu söylüyor. Sonra suyun ve sabunun merkezi olan hamamları kapatıyorlar. Biz de kısıtlı bile olsa, HES kodu ile müşteri kabul etmek, ekmeğimizi kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.