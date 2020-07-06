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Hamamda akılalmaz olay! İki kişi ölü, iki kişi tedaviye alındı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamamda akılalmaz bir olay yaşandı. Hamama biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

12:26 -
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Hamamda akılalmaz olay! İki kişi ölü, iki kişi tedaviye alındı

İlçeye bağlı Başpınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren hamama giden Arif Sezenoğlu ile hamam sahipleri İsmail Kaya, ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

MÜŞTERİ VE ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, hamam sahipleri ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (İHA)

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