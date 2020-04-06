Hamburg hangi dönemde Fransa’ya bağlı bir şehir olmuştur? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan “Hamburg hangi dönemde Fransa’ya bağlı bir şehir olmuştur?” sorusu merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Soru: Hamburg hangi dönemde Fransa’ya bağlı bir şehir olmuştur?

A: 5. Cumhuriyet dönemi

B: 1. Napolyon dönemi

C: Otuz Yıl Savaşları dönemi

D: Yüz Yıl Savaşları

Doğru Cevap: B) 1. Napolyon dönemi

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL