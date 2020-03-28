Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hamburgercide virüs iddiası kenti karıştırdı

Katıldığı bir programda corona virüsüyle ilgili görüşlerini anlatan Prof. Dr. Mustafa Çetiner, "Samsun'da süper bir bulaştırıcı vardı. Hamburgercide çalışıyor ve onlarca insana enfekte etti" ifadeleri üzerine yetkili kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar, sosyal medyadan şehirlerinde virüs olup olmadığının açıklanmasını talep etti.

İsmail AKDUMAN
12:57 -
Haberler Gündem

Özel bir televizyon kanalında  canlı olarak yayınlanan “Akıl Çemberi” adlı programın konuğu olan İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Samsun ile ilgili dikkat çekici bir ifade de bulundu.

VATANDAŞLAR HABERİN DOĞRU OLUP OLMADIĞINI SORGULADI

Çetiner, canlı yayında ‘Samsun’da süper bulaştırıcı vardı’ deyince sosyal medya kullanıcıları olayın doğru olup olmadığı noktasında açıklama istedi.

‘UMREDEN GELEN DEDESİNDEN BULAŞTI’

Çetiner, “Samsun’da süper bir bulaştırıcı vardı. Detaylarını söylemeyeyim” dedi. Bu sırada programın moderatörlüğünü yapan Başak Şengül’ün “Nerede?” diye sorması üzerine ise, Prof. Dr. Çetiner,  “Türkiye’de. Dedesi umreden geldiği zaman ondan kapıyor. Bir büyük alışveriş merkezinde çok işlek bir hamburgecide çalışıyor çocuk. Ve onlarca insanı enfekte etti” dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler sonrasında vatandaşlar AVM ve hamburgeciyi tespit etmeye çalıştı. Diğer taraftan konuyla ilgili hiçbir resmi konudan açıklama yapılmadı.

canlı Çocuk Corona Google Samsun sosyal medya Türkiye
Son güncelleme: 13:27 28.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more