Hami Aksoy: Irak’ın, ülkemizle iş birliği içinde hareket etmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Irak’ın Kuzey bölgelerinde konuşlanan PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) yürütülen ‘Pençe-Kartal’ ve ‘Pençe-Kaplan’ operasyonlarına yönelik Irak Dışişleri Bakanlığı’nın protestoları hakkında gelen bir soruya, yazılı cevap verdi.
Aksoy, şu ifadelere yer verdi;
*Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzey bölgelerinde yürütülen ‘Pençe-Kartal’ ve ‘Pençe-Kaplan’ harekatlarımız, ülkemizin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almaktadır.
*Komşumuz Irak’ın PKK terörüyle mücadelemizde ülkemizle iş birliği ve uyum içinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır. DHA