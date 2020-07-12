Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hamile kadına çarpıp kaçtı! İlk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Esenyurt’ta hastaneye kontrole giden hamile kadına otomobil çarpıp kaçtı. Kadına ilk müdahaleyi, olay yerine yakın bir noktada incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve ekibi yaptı. Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Sozcu.com.tr
17:06 -
Haberler Gündem

Esenyurt'ta 11 Temmuz günü akşam saatlerinde devlet hastanesine rutin kontrolüne giden Yıldız Yılmaz'a eve dönüşü sırasında otomobil çarptı. Hamile olan Yılmaz'a çarpan sürücü araçtan inip bir süre kadına baktıktan sonra tekrar aracına binerek kaçtı.

YARALI KADININ YARDIMINA BELEDİYE BAŞKANI KOŞTU

O sırada yakın bir yerde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, hamile kadının yanına giderek yardım etti.

Yaralı kadınla ilgilenen Bozkurt ve ekibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulansa bindirilen kadın Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu ile  görüntülendi.

İLGİLİ HABERCenazeye giden araç kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralıCenazeye giden araç kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı
cep telefonu Esenyurt Haber hamile Kadın kaza otomobil Polis Sağlık Uşak
Son güncelleme: 17:27 12.07.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more