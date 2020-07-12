Hamile kadına çarpıp kaçtı! İlk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Esenyurt'ta 11 Temmuz günü akşam saatlerinde devlet hastanesine rutin kontrolüne giden Yıldız Yılmaz'a eve dönüşü sırasında otomobil çarptı. Hamile olan Yılmaz'a çarpan sürücü araçtan inip bir süre kadına baktıktan sonra tekrar aracına binerek kaçtı.

YARALI KADININ YARDIMINA BELEDİYE BAŞKANI KOŞTU

O sırada yakın bir yerde incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, hamile kadının yanına giderek yardım etti.

Yaralı kadınla ilgilenen Bozkurt ve ekibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi'ne ait ambulansa bindirilen kadın Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatılırken kaza sonrası yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.