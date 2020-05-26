Hamile kadını tekmeleyen muhtar serbest bırakıldı!

Kütahya’da önceki gün saat 23.00 sıralarında Osman Gazi Mahallesi’nde muhtar M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.’yi tekmeledi.Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar arasında arbede çıktı. Kendisine tüfekle ateş edildiğini öne süren muhtar, ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı.

Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Polis, sokaktakilere biber gazı ile müdahale ederken muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar, bilgi almak isteyen polisle de tartıştı.

Gözaltına alınan M.Y., ifadesinin ardından Kütahya Adliyesi’ne sevk edildi. M.Y., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

