‘Hamza’ya dört maaş, Antepli Şahin’e kefen’

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı koltuğunda oturan dünya şampiyonu güreşçi Hamza Yerlikaya’nın, Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanmasını yankıları sürüyor. TBMM’de bir açıklamaya yapan CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, borç yüzünden intihar eden ve artık yemek toplayan insanları örnek göstererek, şunları söyledi.

ARTIK YEMEK TOPLAYAN İNSANLAR VAR

* Vakıfbank yönetim kurulundaki isimler ya AKP'yle bağlantılı, ya eski milletvekili ya danışman. En son Hamza Yerlikaya atandı. Nüfusun dörtte biri temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda…

* Hamza, daha fazla maaş alsın diye Vakıfbank yönetim kuruluna atanırken; Gaziantep'te beş çocuk babası marangoz kredisini ödeyemediği için kendisini astı. RTÜK Başkanı bir maaş daha alsın diye bankaya atanırken; İstanbul’da bir kadın, sokak sokak dolaşıp “Artık yemek alınır” diye feryat ediyor.