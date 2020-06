Hamza’nın ataması vatan meselesi oldu

AKP Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetimine atanıp 12 bin 530 liralık dördüncü maaşa kavuşmasını “Vatan Sevgisi'' ile savundu.

Dağlı, TBMM'de yaptığı açıklamada “Hamza Yerlikaya bu vatanı, bayrağını, ülkesini seven, İstiklal Marşı'mızı defalarca okutan, bu bayrağı dalgalandıran bir sporcumuzdur. Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım'' dedi.

Muhalefet vekillerinin Yerlikaya'nın banka yönetimine atamasını eleştirmeleri üzerine kürsüye çıkan Dağlı “Bu atamalarda, Bankacılık Kanunu'na aykırı bir husus yoktur'' dedi ve şunları söyledi:

“Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya, bu vatanı, bayrağını, ülkesini seven ve İstiklal Marşı'mızı defalarca okutup, bayrağımızı defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur. Bu bankaların sporla ilgili hizmetleri de vardır. Hamza gibi vatanını seven sporcularımıza ne yapsak azdır. Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız, vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise bu sözler üzerine Dağlı'ya “Hadi lan… Senin terazin tartmaz bizim vatan sevgimizi. Aynaya bak önce sen. Terbiyesiz adam. Git terazini bir tamir et'' diye laf attı.

İşte TBMM tutanaklarına yansıyan o diyaloglar:

Hamza Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetimine atanmasıyla başlayan tartışmalar Meclis'te sert diyaloglara döndü. İşte vekiller ve konuşmaları:

– AKP vekili Tamer Dağlı: Yerlikaya bu vatanı seven, bayrağını seven, ülkesini seven ve İstiklal Marşı'mızı defalarca okutan, bu bayrağı defalarca dalgalandıran bir sporcumuzdur.

– İYİ Parti vekili Fahrettin Yokuş: Aksini söyleyen mi var?

– Tamer Dağlı: Bu bankaların sporla ilgili hizmetleri de vardır. Yerlikaya gibi bu vatanı seven bütün sporcularımıza ne yapsak azdır.

– HDP vekili Ali Kenanoğlu: Ne alakası var sporla bunun?

– Fahrettin Yokuş: Az, 5 daha verin. 5 yönetim kurulu.

– Tamer Dağlı: Eğer Hamza'dan rahatsız oluyorsanız vatan sevginizden şüphe etmeniz lazım.

– İYİ Parti vekili Lütfü Türkkan: Hadi lan… Senin terazin tartmaz bizim vatan sevgimizi. Aynaya bak önce sen. Terbiyesiz adam.

– Fahrettin Yokuş: Yazıklar olsun! Sen kim Türklük kim. Şuursuz.

– Lütfü Türkkan: Senin terazin tartmaz, git terazini bir tamir et. Kandil'de, Oslo'da tamir et.

– Tamer Dağlı: Sen orman arazine bak, orman arazine bak, gasp ettiğin orman arazisine bak.

– Lütfü Türkkan: Orman değil, alayı tapulu yerim, ne ormanı. Terbiyesiz adamlar. Hâlâ utanmadan konuşuyorlar. Utanmazsın sen!

– Tamer Dağlı: Bak, bayrağı dalgalandırmış. Sen ne yaptın? Devletin arazisini gasp ettin.

– Lütfü Türkkan: Yürü. Terbiyesiz adam!