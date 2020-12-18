Hande Çinkitaş cinayetinde 19 yıl sonra baba ve üvey anne hakkında iddianame

İstanbul İçerenköy'de, 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hande Çinkitaş'ın çekiç ve kesici aletlerle darp neticesinde bıçaklanarak öldürüldüğü, daire kapısı ve pencerelerinde zorlama izi olmadığı aktarıldı.

Şüpheli baba Nezih Çinkitaş'ın eve girdiğinde kapının yarı açık olduğunu, anahtarının olmadığını ve kızını yerde yatar pozisyonda gördüğünü, önce uyuyakaldığını düşündüğünü söylediğini aktaran savcılık, göğsüne kadar sıyrılmış tişört ile kanlar içinde yerde yatan maktulün uyuyakaldığını düşünmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.

OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI BABAYI DOĞRULAMADI

İddianamede, şüpheli Nezih Çinkitaş'ın 5 Kasım 2020'deki ifadesinde aracının anahtarının ve evin anahtarının salonda bulunan yemek masasının üzerine bıraktığını söylediği aktarıldı.

İddianamede, olay yeri fotoğrafları incelendiğinde evin salon kısmında bulunan yemek masasının üzerinde araca ait ruhsat ve anahtarların masa üzerinde bulunmadığının görüldüğü belirtilerek, olay anında ve olaydan birkaç gün sonra yapılan arama ve incelemelerdeki video çekiminde herhangi bir anahtar görülmediği kaydedildi. Olay yerinde bulunamayan kayıp daire anahtarının olaydan 11 gün sonra bulunduğu da anlatıldı.

‘CİCİ ANNEM KIZIYOR'

Hande Çinkitaş'ın olay günü saat 08.50 sıralarında apartman görevlisinin zilini çaldığı belirtilerek, apartman görevlisinin eşi N.A.'nın ifadesinde, neden kendi kapısının ziline basmadığını sorduğu, Hande Çinkitaş'ın da ‘cici annem kızıyor, kardeşim uyuyor diye' dediği aktarıldı.

Öte yandan iddianamede, Hande Çinkitaş'ın kardeşi E.Ç.'nin 4 Kasım 2020 tarihli ifadesinde, babası Nezih Çinkitaş'ın, “Hande'yi, evet ben öldürdüm” dediğini söylediği kaydedildi.

BIÇAKTA BABANIN DNA'SI BULUNDU

İddianamede, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 29 Eylül 2020 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmında majör yoğunlukta şüpheli Nezih Çinkitaş'a ait DNA profili içerdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Bu tespitten önce şüpheli Nezih Çinkitaş'ın bıçağın kesici kısmını eline aldığına yönelik herhangi bir beyanının olmadığı, 2001 tarihli inceleme sonucunda bıçak üzerinde Nezih Çinkitaş'a ait parmak izi tespit edilemediği de belirtildi.

AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcılık, şüpheliler baba Nezih Çİnkitaş ile üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın “canavarca hisle eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmalarını istedi.