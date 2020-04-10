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Fırınlar açık olacak mı? Hangi fırıncılar nasıl ekmek dağıtacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası açıklamalarda bulundu. Soylu, fırıncılar ve vatandaşın nasıl ekmek alacağı ile ilgili yaptığı açıklamada fırıncıların ekmekleri kendi araçlarıyla dağıtacağını açıkladı. Ancak 31 ilde neredeyse 80 milyonu bulan nüfusa hangi fırıncıların araçlarıyla ekmek dağıtacağı netlik kazanmadı.

23:46 -
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Fırınlar açık olacak mı? Hangi fırıncılar nasıl ekmek dağıtacak?

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında market ve fırınlara akın edenler kadar etmeyenler de var.

Fırıncıların 48 saatlik sokağa çıkma yasağından istisna tutulmasının ardından kim bu fırınlardan nasıl ekmek alacak soruları gündem gelmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, fırıncıların kendi araçlarıyla evlere ekmek dağıtacağını söylemesinin ardından ise başta 20 milyonluk İstanbul olmak üzere 31 ilde hangi fırıncıların ekmek araçlarıyla nasıl ekmek dağıtacağı sorusu tartışmalara neden oldu.

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İçişleri Bakanı istanbul Süleyman Soylu Zonguldak
Son güncelleme: 00:12 11.04.2020
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