Fırınlar açık olacak mı? Hangi fırıncılar nasıl ekmek dağıtacak?

31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında market ve fırınlara akın edenler kadar etmeyenler de var.

Fırıncıların 48 saatlik sokağa çıkma yasağından istisna tutulmasının ardından kim bu fırınlardan nasıl ekmek alacak soruları gündem gelmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, fırıncıların kendi araçlarıyla evlere ekmek dağıtacağını söylemesinin ardından ise başta 20 milyonluk İstanbul olmak üzere 31 ilde hangi fırıncıların ekmek araçlarıyla nasıl ekmek dağıtacağı sorusu tartışmalara neden oldu.