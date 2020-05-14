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Hangi illerde giriş çıkış yasağı kalktı? Giriş çıkış kısıtlaması hangi şehirlerde sürüyor?

Corona virüsü önlemleri bir bir hafifletiliyor ve haftalar önce getirilen şehirlere giriş çıkış yasakları kaldırılıyor. Geçtiğimiz hafta 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı bu hafta da 9 il ile devam etti. Peki hangi illerde giriş çıkış yasağı sürüyor, hangi illerde yasak kalktı?

12:06 -
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Hangi illerde giriş çıkış yasağı kalktı? Giriş çıkış kısıtlaması hangi şehirlerde sürüyor?

Virüs önlemleri hafiflemeye başlarken geçtiğimiz gün yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Geçtiğimiz hafta 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı bu hafta da 9 il ile devam etti. İşte yasağın devam ettiği iller ve kaldırıldığı iller…

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Seyahat yasağı kalkan iller hangileri? Şehirler arası yolculuk yasağı hangi illerde devam ediyor?

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

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