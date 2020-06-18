Hangi illerde giriş çıkış yasağı var? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkış yasağından etkilenecek mi?

Valiliklerden yapılan açıklamalarla birlikte 9 kentte giriş çıkış yasağı uygulanıyor. HDP’nin toplanma ve yürüyüş çağrıları üzerine corona virüsünün yayılmaması adına bazı illere giriş çıkış yasağı getirildi. Ankara, İstanbul ve İzmir’de giriş çıkış yasağı uygulanması beklenmiyor.

HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?

9 il valiliğinden yapılan açıklamalarda araçların ve şahısların belirlenen tarihlerde ve saatlerde giriş çıkışların yasaklandığı bildirildi. Giriş çıkış yasağı olan iller; Adana, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Bitlis, Kırklareli, Van, Mersin olarak açıklandı. Bu illerde giriş çıkışlar belirlenen sürelerde yasaklandı.

YASAK OLAN İLLER İÇİN AÇIKLAMA

Her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık hava toplantısı, yürüyüş, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, yüksek sesli yayın yapan araçlar ile konvoy düzenleme, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma gibi etkinlikler yasaklandı.