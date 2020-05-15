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Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? İşte maske takma zorunluluğu olan iller…

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çok sayıda ile maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Her geçen gün sayısı artan iller nedeniyle, "maske zorunluluğu getirilen iller" merakla araştırılıyor. Peki maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı iller hangileri?

09:19 -
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Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı? İşte maske takma zorunluluğu olan iller…

Corona virüs salgının yayılmasını önlemek için önem verilen maskelerde yasaklar genişletiliyor. Birçok işletmenin yeniden açılmasıyla birlikte corona virüsünün yeniden yayılmaması için birçok ilde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

Sakarya, Burdur, Tunceli, Rize, Siirt, Kayseri, Kırklareli, Karabük, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları kent genelinde vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirdi.

Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

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Adana Adıyaman Afyonkarahisar aydın Balıkesir Burdur Corona Denizli Gaziantep izmir Kastamonu Kayseri Kırklareli Muğla Rize Sakarya
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