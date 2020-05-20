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Hangi illere seyahat etmek yasak? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

İçişleri Bakanlığı'nca corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok il için seyahat yasağı uygulaması ile giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan genelge ile bazı illere yönelik şehirler arası giriş çıkış yasağı sona erdi. Peki hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi, hangi illerde devam ediyor?

09:03 -
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Hangi illere seyahat etmek yasak? Seyahat yasağı kalkan iller hangileri?

Corona virüsü sebebiyle Nisan ayından bu yana uygulamada olan şehirlere giriş yasağı, normalleşme adımları ile gevşetilmeye başlandı. İlk olarak 7 ilde kaldırılan şehirler arası yolculuk yasağı geçtiğimiz hafta da 9 il ile devam etti. Peki seyahat yasağı kalkan iller hangileri? İşte şehirler arası yolculuk yasağı devam eden iller…

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

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