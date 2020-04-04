Hangi yaşlar sokağa çıkamayacak? Kaç doğumlular için sokağa çıkma yasağı var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özellikle gün içerisinde merak konusu olan ‘ 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı’ konusu netlik kazandı. İşte sokağa çıkma yasağından etkilenecek yaşlar…

HANGİ YAŞLAR SOKAĞA ÇIKAMAYACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasını da 20 yaş altına çektik. 1 Ocak 2000 doğumlulardan sonrası da bu geceden itibaren sokağa çıkamayacaktır.

65 yaş üstü sıkınta da 20 yaş altı sıkında değil gibi bir garantimiz yok. Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için de yeni bir uygulama başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi, insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır.

YASAKTAN KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Son nüfus sayımına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplam sayısı 83 milyon 154 bin 997‘ye ulaştı.

Açıklanan yeni yasakla birlikte ise bu nüfusun neredeyse yüzde 40'tan fazlası sokağa çıkamayacak.

YAKLAŞIK 35 MİLYONA DAHA YASAKLANDI

Türkiye'deki 20 yaşının altında bulunan 25 milyon 561 bin 820 kişi artık sokağa çıkamayacak.

Daha önce açıklanan 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkamayacağı şeklindeki tedbirde de 7 milyon 550 bin 727 vatandaşın sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Son alınan tedbirlerle birlikte Türkiye'de 83 milyonluk nüfusun 33 milyon 112 bin 547‘si artık sokağa çıkamayacak.