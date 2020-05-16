‘Hanım ağa’ lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde bu sabah 8 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Sosyal medya üzerinden suç örgütü elebaşları ve üyelerinin birbirini ölümle tehdit etmesi üzerine operasyon düzenlenen iller arasında İstanbul'da yer aldı.

DÖRT GÖZALTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı gerçekleşen baskında aralarında Cenk Ç., Zafer Ç. ve Ali Y.'yi İstanbul'da “Hanım ağa lakaplı” Güniz Akkuş’u ise Mersin'de gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL

Emniyeteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mersin'de olan Akkuş ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifade verdi. Şüphelilerin 4'ünün de Adli Kontrol hükmü uygulanarak serbest kaldığı öğrenildi.