Hantavirüs nedir ve nasıl bulaşır? Çin’de ortaya çıkan yeni Hantavirüs belirtileri neler?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünde tehlike devam ederken, Çin’de Hantavirüs nedeniyle bir kişinin öldüğü haberi geldi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ‘Hantavirüs nedir, nasıl bulaşır?’ ve ‘Hantavirüs belirtileri neler?’ gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Fareler ve diğer bazı kemirgenlerin Hantavirüs taşıyıcısı olduğu bilinirken, Hantavirüs adını ilk izole edildiği yer olan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden almaktadır. İşte Hantavirüs hakkında merak edilen tüm detaylar…

HANTAVİRÜS NEDİR?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre; hanta virüsleri genellikle kemirgenler tarafından yayılan bir virüs ailesinden. Hanta virüsleri insanlarda hantavirüs pulmoner sendromu (HPS) ve renal sendromla beraber hemorajik ateş (HFRS) gibi hastalıklara yol açabiliyor.

Genelde Amerika kıtasında görülen ve birçok çeşidi bulunan hantavirüs enfeksiyonu, yabani farelerin idrar veya salyasına temas yoluyla bulaşabiliyor.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

HPS’nin erken belirtileri arasında yorgunluk, ateş, kas ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi ve karın ağrısı bulunuyor. Tedavi edilmediği takdirde, öksürük ve nefes darlığına yol açabiliyor. CDC’nin verdiği bilgiye göre; hastalığın ölüm oranı yüzde 38.

HFRS’nin ilk belirtileri de HPS ile benzer. HFRS ayrıca tansiyonun düşmesi, akut şok ve damarlarda sızıntı ve akut böbrek yetmezliğine neden olabiliyor.

Hanta virüsü hava yoluyla bulaşmıyor ve insanlara yalnızca kemirgenlerin dışkıları ve salyaları ile temas etmeleri halinde, nadiren ise enfekte bir taşıyıcının ısırmasıyla geçiyor.

AŞISI VAR MI?

2016 yılı itibariyle hantavirüslere karşı FDA onaylı, ticari olarak temin edilebilir bir aşı yoktur. Hantavax olarak bilinen bir aşı 1990’dan beri araştırılmaktadır.