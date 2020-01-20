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Haraç vermeyen esnafa işkence! Şok eden görüntüler ortaya çıktı!

Ankara'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İskitler'deki meşhur bitpazarını haraca kesen örgütü çökertti. Çete üyelerinin, haraç vermeyen esnafa işkence yaptığı ortaya çıktı.

13:19 -
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Ankara’nın Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi‘nde haftada üç gün kurulan bitpazarında tezgah açmak isteyen kişileri haraca kesen çete çökertildi.

ÖZEL BÖLÜMDE ÇIRILÇIPLAK SOYUP DÖVMÜŞLER

Çetenin kahvehanede kumar oynattığı, borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgahın parasını vermeyen kişileri kahvehanenin alt katında hazırladıkları özel bölümde çırılçıplak soyarak, sopalarla dövdükleri, saçlarını kestikleri, bu görüntüleri de kayıt altına alarak diğer pazarcılara gösterip korku salmaya çalıştıkları tespit edildi.

FOTO: İHA

40 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Örgüt liderliğini E.O. ve İ.O.’nun yaptığı dokuz zanlıya dönük gözaltı kararı alınarak operasyon yapıldı. Zanlılardan sekizi yakalandı, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda farklı kişiler adına düzenlenmiş çek, senet, alacaklarına yönelik tutulan ajanda, oyun pulları ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden şikayetçi olan 40 kişinin ifadesi alındı. Gözaltında bulunan sekiz kişi tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. (İHA)

Ankara gözaltı işkence operasyon
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