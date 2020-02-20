Harekete geçildi… 6 kişi yakalandı

Beyoğlu Kabataş İskelesi’nde bulunan reklam panosundaki Devrim Erbil’e ait resime kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile “Asılmış adam” silüeti eklendi. Tepkilere neden olan resim polisi de harekete geçirdi. Orijinalinde Beyoğlu ve tarihi yarımada da yer alan, sol üst köşesinde “Ay-yıldız” bulunan ve kırmızı rengiyle Türk Bayrağı’na benzetilmiş esere eklenen silüeti çizen şüphelinin belirlenmesi için güvenlik kameraları incelendi.

ALTI ŞÜPHELİ

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, şüphelinin Mehmet B. olduğu anlaşıldı. Şüpheli, ikamet ettiği adreste gözaltın alındı. Mehmet B.’nin ifadesi doğrultusunda kendisine yardım eden arkadaşlarının yakalanması için de baskın düzenlendi. Beşiktaş, Sinanpaşa Mahallesi’ndeki adrese düzenlenen baskında Ömürcan İ., İsmail Can N, Nisa Firdevs G, ve İngiltere-Türkiye çifte vatandaşı olan Anthony Kaya K. gözaltına alındı. Diğer bir şüpheli Ata U. ise emniyete giderek teslim oldu.

UYUŞTURUCUDAN KAYIT

Adreste yapılan aramalarda, olayda kullanılan, 1 baret, 1 kamera, 3 sprey boya, 1 el feneri ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet B.’nin “Uyuşturucu Madde Bulundurmak” ve “Darp” suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

HAKARETTEN DE İŞLEM

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Türk Bayrağını Alenen Aşağılamak” suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelilerden Ömürcan İ. Hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğinin belirlendiği ve şüpheli hakkında bu suçtan da işlem yapıldığı öğrenildi.