Hareketli anlar: Önü kesildi, havaya ateş açıldı

İstanbul’da film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Fatih, Vatan Caddesi’nde Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) takılan lüks otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis ekipleri de aracın ilerlediği güzergahta önlem aldı. Polisin ‘dur’ ikazlarına aldırmayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil durmayarak yoluna devam etti.

POLİS ÖNLEM ALDI

Bir süre polisin kovaladığı otomobil D-100 Karayolu’na çıkarak Edirne istikametinde ilerledi. Bölge trafik polisleri de şüpheli aracı görünce peşine takıldı. Bu sırada aynı güzergahta önlem alan polis ekipleri Sefaköy rampasında yolu kesti. Şüphelilerin bulunduğu araç trafiğe takılınca sürücü otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Trafik polisleri de kaçan sürücünün durması için havaya uyarı ateşi açtı. Polislerden biri sürücünün peşinden koşarak yakalarken diğer polis ise otomobilin içindeki ikinci şüpheliyi yakaladı.

DOSYALARI KABARIK

Polisin ilk incelemesinde aracı kullanan şüphelinin Batuhan E. (20) olduğu, yanındaki arkadaşının ise Yakup Y. olduğu tespit edildi. Polisin yaptığı GBT sorgusunda şüphelilerin bir polisin evine hırsızlık amaçlı girdikleri ve evden polise ait silahı çaldıkları, 20 ayrı hırsızlık suçundan daha kayıtlarının olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin cinayete teşebbüs ile adam yaralamadan arandıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)