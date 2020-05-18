‘Harley’li Hoca’ya sessiz veda

Yedi dil bilen, bilgisayar alanında yayınlanmış 24 kitabı bulunan Prof.Dr. Aydın Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yeditepe Üniversiresi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Kurucu Başkan’ı olarak görev yapmıştı.

GENÇ YAŞTA İYİLİK ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Aydın 14 yaşında İtalyan lisesi öğrencisiyken Beylerbeyi açıklarında vapurdan düşen bir kadını kurtardığı için “Dünya İyi Kalplilik” ödülüne layık görülmüş, İtalyan Hükümeti tarafından karşılıksız bursla ödüllendirilmişti.

3 çocuk, 3 torun sahibi Prof. Aydın, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sadece bu yıl 14 Şubat’ta evlendiği son eşi Meral, oğlu Alp ve kızı İpek’in katılabildiği sesiz törenle aynı gün Beylerbeyi Küplüce’deki aile mezarlığında toprağa verildi.