Hasan Mezarcı’dan ‘corona virüs’ açıklaması: Bana değil…

Düzce'nin Aydınpınar köyünde havarileriyle yaşayan ve kendisini ‘Mesih’ ilan eden Hasan Mezarcı, twitter hesabından corona virüsüyle ilgili açıklama yaptı.

“Corona salgınıyla ilgili soru ve isteklerinizi Mesih’e değil, bilim insanlarına iletin” diyen Mezarcı, şunları söyledi: Bilim insanlarının, doktorların öneri ve tedavilerine titizlikle uyun. Mikroskopla görülebilen bir virüsün milyarları öldürebileceğini düşünerek,Tanrıya dua edin. Tanrı sizi korusun ve kutsasın.

Noel’de doğum günün kutlayan, Tevrat ve Kuran’daki çeşitli ayetleri iptal ettiğini açıklayarak sık sık gündeme gelen Hazan Mezarcı, 90’lı yıllarda Refah Partisi milletvekiliydi.