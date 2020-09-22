Hasandağı nerede? Haritadaki konumu…

Hasandağı çevresindeki depremler sebebiyle hakkında birçok detay merak ediliyor. Dağ hakkındaki ayrıntılar ise şu şekilde…

HASANDAĞI’NIN YAPISI

Büyük Hasan dağında iyi muhafaza edilmiş bir ana krater ile onun etrafında parazit koniler bulunur. Küçük Hasan dağının zirvesi bir Somma durumundadır. Yani eski kalderanın sınırlarını teşkil eden dikliklerin artıkları vardır. Bunlar sayesinde ilk kraterin şeklini çıkarmak mümkündür. Adı geçen kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmış, tüfler ise Kızılırmak'a kadar ulaşmıştır. Bu dağ Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer almaktadır. 1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplıdır.

HASANDAĞI NEREDE?

Hasandağı konum olarak Niğde ve Aksaray arasında yer alıyor.