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Tam o an! Hasarlı bina böyle yıkıldı…

Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü. O anlar cep telefonları kamerasına böyle yansındı.

Evren DEMİRDAŞ / Elazığ
16:58 -
Haberler Gündem
Tam o an! Hasarlı bina böyle yıkıldı…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.42’de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan ve 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü.

Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Binanın çökme anları cep telefonu kamaralarıyla görüntülendi.

cep telefonu deprem Elazığ
Son güncelleme: 17:08 17.02.2020
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