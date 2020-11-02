Hasarlı yapılar yağmalanıyor!

Depremde ağır hasar gören binalardan biri Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi 249/2 Sokak'ta yer alan Egemen Apartmanı… Aralıklı iki bloktan oluşan 28 daireli yapının ilk iki katı yeraltına gömüldü. Tehlike taşıyan yapının kalan kısımlarının yıkılacağı öğrenildi.

EVSİZ KALANLAR ACİL DESTEK BEKLİYOR

Apartman sakinleri eşyalarını almak için evlerine giremediklerini belirtti. Acil toplanma alanlarındaki çadırlarda yaşayan vatandaşlar, kış mevsiminin soğukları bastırmadan barınma ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi için devlete çağrıda bulundu.

ESNAFIN MALLARI ENKAZ ALTINDA

Egemen Apartmanı'nın zemin katındaki dükkanlarda faaliyet gösterirken depremde her şeylerini kaybeden esnaflar da çok dertli. Egemen Apartmanı'nda ilk iki katın tamamen yok olması nedeniyle bütün mallarının enkaz altında kaldığını ve iflas ettiklerini vurgulayan esnaflar yetkililerden yardım istedi. Bu arada afet bölgesinde fırsatçıların türediği ve hasarlı binalara girilip yağma yapıldığı ifade edildi.