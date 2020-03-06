Hasılatı bahiste yiyen taksiciden ‘gasp edildim’ yalanı!

Polisi harekete geçiren ihbar, önceki gece Sultangazi, Cebeci Mahallesi, Cebeci Köyü yolu üzerinden geldi. Saat 02.25’te emniyeti arayan 32 yaşındaki Taksici Yalçın G. gasp edildiğini söyleyerek yardım istedi.

“2 MÜŞTERİ TARAFINDAN GASP EDİLDİM”

Olay yerine giden polis ekiplerine, Gazi Mahallesi’ne götürmek üzere Beyoğlu, Dolapdere’den aldığı 2 müşteri tarafından 600 lirasının zorla alındığını öne sürdü. Gaspçıların ellerindeki falçata ile kendisini korkuttuğunu ve darp ettiğini söyleyen Yalçın G.’nin beyanı üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Taksi şoförünün verdiği bilgiler doğrultusunda saatlerce güvenlik kamera kaydı inceleyen ekipler, şüpheli bir durumla karşılaşmadı. Taksicinin kullandığı aracın GPRS kayıtları da incelenince, Yalçın G.’nin gasp edildiğini belirttiği adresten de geçmediği belirlendi.

PARALARI BAHİSTE YEMİŞ

Polis olayın yaşandığına dair herhangi bir ize ulaşamayınca taksicinin yeniden ifadesi alındı. Bu kez çelişkili ifadeler veren taksicinin gasp iddiasının gerçek olmadığı anlaşıldı.

Gece boyunca polis ekiplerini uğraştıran taksicinin, gün içerisinde elde ettiği hasılatla bahis oynadığı ve parayı kaybettiği öne sürüldü. Bu sebeple patronuna para götüremeyen sürücünün, patronundan korktuğu için “gasp edildim” yalanına başvurduğu ortaya çıktı.

SERBEST KALDI

Hakkında “Suç uydurma”dan işlem yapılan taksici, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelinin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.