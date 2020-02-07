Hasta almaya giden ambulansa saldırı

Muhammet Baki Özyol’un kullandığı 112 acil ambulansı, Sultangazi’de kalp krizi geçiren bir hasta için dün saat 12.30 sıralarında yola çıktı. Eski Edirne Asfaltı civarına gelen ambulans önünde ilerleyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu W 45096 F yabancı plakalı otomobile siren çalarak yol vermesini istedi.

HEM YOL VERMEDİ HEM ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Sirene aldırış etmeyen sürücü yol vermediği gibi siren çalmayı sürdüren ambulansın şoförüne de tepki gösterdi. Sürücü yol ortasında durdurduğu otomobilden inerek hakaretler savurduğu sağlık ekiplerine saldırmak da istedi.

Yabancı plakalı otomobilin arka koltuğunda oturan arkadaşı ile yoldan geçen başka bir kişi, araya girerek otomobil sürücüsünü durdurdu. Sürücü kendisine engel olan iki kişiler tarafından otomobiline bindirildi. Otomobildekiler, ardından yollarına devam etti.

AMBULANS GEÇ KALINCA HASTA TAKSİ İLE HASTANEYE GİTTİ İDDİASI

Ambulanstaki sağlık ekipleri, olayın ardından kendilerine verilen adrese gitti ancak iddiaya göre hasta, ambulansın gecikmesi üzerine yakınları tarafından taksiyle hastaneye götürüldü.

Sağlık ekipleri, bunun üzerine Karadeniz Polis Merkezine giderek, kendilerine hakaret edip saldırmaya kalkan ve hasta için geç kalmalarına neden olan otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu. Polis, saldırgan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

O ANLAR AMBULANSIN ARAÇ KAMERASINDA

Olay anları ambulansın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ambulansın önündeki yabancı plakalı otomobilin sürücüsü, kapıyı açarak, arkaya doğru el kol hareketi yapıyor, ardından aracından inerek ambulansa doğru yürüyor.

Otomobilin arka koltuğundan bir kişi ile yoldan geçen bir başka kişi araya giriyor ve sürücüyü otomobiline bindiriyorlar. Daha sonra otomobildekiler, yollarına devam ediyor. (DHA)