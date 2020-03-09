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Hasta yakınlarının saldırdığı sağlık çalışanı hastanelik oldu!

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde kalp krizi şikayeti ile gelen hastanın hayatını kaybetmesi üzerine hasta yakınları, sağlık çalışanı Halit Çelik’i kendileri ile ilgilenmediği gerekçesiyle öldüresiye dövdü. 10 kişinin saldırması sonucu yaralanan Çelik, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Müdürlüğü, olayı kınadıklarını açıklayarak saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

İsmail AKDUMAN / Samsun
17:37 -
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Hasta yakınlarının saldırdığı sağlık çalışanı hastanelik oldu!

Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne göğüs ağrısı şikayeti ile gelen Mehmet Bilgili, muayene olmak için beklerken lavaboya gitti. Burada fenalık geçiren Bilgili yere düşüp bayıldı. Doktorlar, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Bilgili’ye hemen müdahale etti.

HASTA ÖLDÜ HEMŞİRE AĞIR YARALANDI

Doktorların müdahalesine rağmen Bilgili hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları ise hastanenin sağlık çalışanı Halit Çelik’e saldırdı. 10 kişilik grup tarafından dövülen ve ağır şekilde yaralanan Çelik, tedavi altına alındı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SALDIRIYI KINADI

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Müdürlüğün açıklamasında şöyle denildi:

* 08 Mart 2020 tarihinde Bafra Devlet Hastanesi Acil Servis hasta giriş bölümünde, hasta yakınları tarafından hastanemizde görev yapan bir sağlık çalışanımıza yönelik fiziki saldırı olayı yaşanmıştır.

* Saldırı sonrası Beyaz Kod işlemi başlatılmış, Sağlık Müdürlüğümüz tarafından kolluk güçleri ve yetkili adli makamlarla irtibata geçilmiş, yaralanan personelimizin tedavisine de Bafra Devlet Hastanemizde başlanmıştır.

Sağlık İl Müdürlüğü ayrıca saldırıya uğrayan hemşireye hukuki destek verileceğini açıkladı.

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Son güncelleme: 17:46 09.03.2020
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