Hastaların eşyalarını çalan garson görüntülerden yakalandı

Olay, Pendik’teki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, hastanede yatan Gamze Ö.’nün 1 Şubat’ta tedavi gördüğü odadaki kol saati çalındı.

Bu olaydan 2 gün sonra, başka bir hastanın cep telefonu ortadan kayboldu. 4 Şubat günü yaşanan başka bir hırsızlık olayında ise, bir yakınına refakat eden Hanife D.’nin cep telefonu çalındı. Yaşanan olayların ardından durum emniyete bildirildi.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan çalışmada, hırsızlık olaylarının hastalara yemek dağıtan bir garsonun odaya girmesinin ardından gerçekleştiği anlaşıldı.

Şüphelinin özel bir firma çalışanı Zeynel T., olduğu belirlendi. Görüntülerde odalara servis yapılan yemek arabasından bir şey aldığı görülen şüpheli savcılık talimatıyla yakalandı.

ÇALINAN MALZEMELER BULUNDU

Emniyette ifadesi alınan Zeynel T.’nin hırsızlık olaylarını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin çaldığı saat ve telefonlardan birini yapılan aramalarda ele geçirdi.

Şüphelinin çaldığı diğer telefon ise, attığını söylediği farklı bir yerde yapılan aramalarda bulundu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.