Hastane bahçesinde dehşet! Hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Olay, Seyhan Devlet Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olan Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olduğu öne sürülen yaklaşık 6 metre derinliğindeki fosseptiğe düştü.

Cengiz’in çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Cankur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan fosseptiğe giren bir itfaiye eri, Cengiz’i aşağı sarkıtılan ipe bağladı.

BACAĞINDA VE KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

Genç kadın, vinçle yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Nehir Cengiz’in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmasının ardından fosseptiğin üzerine masa ve sandalyeler konularak önlem alındı.

“BİR ÇIĞLIK GELDİ”

Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, “Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin fosseptikten geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdik” diye konuştu. DHA

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