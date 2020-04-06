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Hastane önünde metrelerce işbaşı kuyruğu

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bugün sabah saatlerinde işe gelen personelin corona virüsü tedbirleri kapsamında binaya girmeden önce ateşi ölçüldü. Tek bir noktada yapılan ölçüm nedeniyle personel yarım saat boyunca kapı önünde, yağmurlu ve soğuk havada beklemek zorunda kaldı.

Uğur ENÇ
15:25 -
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Hastane önünde metrelerce işbaşı kuyruğu

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ateş ölçme uygulaması başlatıldı.

Söz konusu uygulama nedeniyle hastane çalışanlarının tamamı ana kapıya yönlendirdi. Yüzlerce personel sabah mesai başlangıcında ana kapıdan sağlık kontrolü yapılarak içeri alındı.

YAĞMURLU VE SOĞUK HAVA

Personelin binaya girmeden önce ateşi ölçüldü. Tek kapıda yapılan ölçüm nedeniyle personel yarım saat boyunca yağmurlu ve soğuk havada beklemek zorunda kaldı.

Hastane yönetimine tepki gösteren personel söz konusu ateş ölçümünün hastanenin giriş kısmında yer alan kapalı alanda yapılmasını istedi.

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