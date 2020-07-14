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Hastane önünde muayene yoğunluğu! Sosyal mesafe yine unutuldu

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşlara, Covid-19 nedeniyle "Randevu almadan hastaneye gitmeyin" uyarısında bulunmuştu. İnegöl Devlet Hastanesi'nde muayene için randevu alan vatandaşlar, içeri tek tek alınınca hastane önünde yoğunluğa neden oldu. Sosyal mesafe ise unutuldu.

Halil ATAŞ / Bursa
21:37 -
Haberler Gündem
Hastane önünde muayene yoğunluğu! Sosyal mesafe yine unutuldu

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’nde muayene olmak için önceden randevu alan hastalar, içeriye tek tek alındı. Hastane önünde yaşanan yoğunluk sosyal mesafe kuralını unutturdu. Kalabalığı polis müdahale ederek mesafe kuralına göre sıraya soktu.

Foto: Sözcü

GÖREVLİLER İLE TARTIŞTILAR, MESAFE KURALINA YİNE DE UYMADILAR 

Normalleşme süreciyle birlikte hastanelerde yoğunlukta başladı. İnegöl Devlet Hastanesi’nde randevu alan hastalar sırasının kaybolmaması için iç içe durunca sosyal mesafe hiçe sayıldı. Hastane güvenlik görevlilerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Foto: Sözcü

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığa müdahale ederek 1 metre mesafeyle sıraya dizdi. Dakikalar sonra uzun kuyruk oluşurken İnegöllüler uygulamaya tepki gösterdiler.

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Son güncelleme: 21:40 14.07.2020
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