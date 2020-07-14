Hastane önünde muayene yoğunluğu! Sosyal mesafe yine unutuldu

Bursa İnegöl Devlet Hastanesi’nde muayene olmak için önceden randevu alan hastalar, içeriye tek tek alındı. Hastane önünde yaşanan yoğunluk sosyal mesafe kuralını unutturdu. Kalabalığı polis müdahale ederek mesafe kuralına göre sıraya soktu.

GÖREVLİLER İLE TARTIŞTILAR, MESAFE KURALINA YİNE DE UYMADILAR

Normalleşme süreciyle birlikte hastanelerde yoğunlukta başladı. İnegöl Devlet Hastanesi’nde randevu alan hastalar sırasının kaybolmaması için iç içe durunca sosyal mesafe hiçe sayıldı. Hastane güvenlik görevlilerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığa müdahale ederek 1 metre mesafeyle sıraya dizdi. Dakikalar sonra uzun kuyruk oluşurken İnegöllüler uygulamaya tepki gösterdiler.

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