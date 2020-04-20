Hastane penceresinden kaçan genç kadını ailesi yakalattı

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. İlbade Mahallesi’nde yaşayan Hafizenur G., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Corona virüsü şüphesiyle gözetim altına alınan 25 yaşındaki kadın saat 20.30 sıralarında hastaneden kaçtı.
İLK TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞ
Birinci kattaki odasının penceresinden atlayarak kaçtığı belirlenen ve ilk testinin pozitif çıktığı öğrenilen kadının yatağında olmadığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri cadde ve sokaklarda Hafizenur G.’yi aradı. Olaydan yaklaşık iki saat sonra Hafizenur G.’nin ailesi polisi arayarak, kızlarının yerini söyledi.
Polis eşliğindeki özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından alınıp ambulansa bindirilen kadın, tekrar hastaneye götürüldü. (DHA)