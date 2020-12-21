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Hastane servisi alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu

Muğla’nın Milas ilçesinden Bodrum'daki özel bir hastaneye personel taşıyan minibüs seyir halindeyken yanmaya başladı Kısa sürede alev topuna dönen araçta bulunan sağlık çalışanları son anda kendilerini kurtarırken bir facianın eşiğinden dönüldü.

Güncellenme: 11:48, 21/12/2020
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Hastane servisi alevlere teslim oldu, sağlık çalışanları son anda kurtuldu

Bodrum'da bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanlarının içerisinde bulunduğu Mehmet Atıcı'nın kontrolündeki minibüste, Milas'ın Halilbey Bulvarı'nda seyir halindeyken yangın çıktı. Araç sürücüsü Atıcı'nın aracın motor bölümünden yükselen dumanları görür görmez minibüsü durdurmasıyla tüm yolcular tahliye edildi.

Olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, alev topuna dönen minibüse yaklaşık yarım saat boyunca müdahalede bulunarak, yangını söndürebildi. (İHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:11:19,