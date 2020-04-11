Hastanede çekilen video pes dedirtti!

9 Nisan’da Gemlik Devlet Hastanesi’ne boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle gelen adam, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Covid-19 belirtilerinden olması nedeniyle corona testi yapıldı. Test sonuçları çıkana kadar acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi. Ancak hasta maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti.

”BEN SİZDEN KORKUYORUM, SİZ BENDEN KORKMAYIN”

Corona virüsü şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan doktor, “Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz” dedi. Hasta ise “Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım” cevabını verdi. O anlar ise odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)