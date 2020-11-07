Hastanede corona testi izdihamı!

İstanbul Fatih’te bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Videoyu çeken ve sırada bekleyen bir hasta, “Tam 3.5 saattir sıradayız” diyerek içinde bulunduğu duruma isyan etti.

“FAKİRLER HASTALIKTAN KIRILSIN”

Aynı sıraya ikinci kez girdiğini ve sürekli başka yerlere yönlendirildiklerini anlatan hasta, tepkisini şöyle devam ettirdi: “Tam 3.5 saattir kapalı alanda sıradayım. Zenginler özel hastanelerde testlerini hızlı bir şekilde yaptırırken ‘fakirler hastalıktan kırılsın' deniliyor burada. Sosyal mesafe korunamıyor, insanlar dip dibe… Çok rezil bir hal…”