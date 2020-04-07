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Hastanede corona testinden kaçtı… Arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya’da KOAH hastası olduğu belirtilen 40 yaşındaki Hüseyin İncirbelen, ziyaret için geldiği arkadaşının evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. İncirbelen’in yaklaşık 11 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastaneden corona virüsü testi yaptırmadan kaçtığı belirlendi.

14:41 -
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Hastanede corona testinden kaçtı… Arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya’da dün saat 16.00 sıralarında Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi’nde, Hüseyin İncirbelen, ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar'ın evinde mutfakta otururken bir anda fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri KOAH hastası olduğu öğrenilen İncirbelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşı Murat Çağlar, öğleden sonra kendisini ziyarete gelen arkadaşının bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve ardından kendisinin 112'yi arayarak yardım istediğini söyledi.

HASTANEDEN KAÇTI

Öte yandan hayatını kaybeden Hüseyin İncirbelen'in 28 Mart Salı günü, nefes alamadığını belirterek Manavgat Devlet Hastanesine başvurduğu ve corona virüsü testi yapılmadan hastaneden kaçtığı, bundan dolayı aynı evde ikamet etmekte olan abisiyle birlikte arandıkları belirlendi.

(FOTO:İHA)

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Hüseyin İncirbelen'in cenazesi corona virüsü testi yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

KARANTİNA KARARI

Yapılan testlerde ise İncirbelen'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testin ardından aynı evde birlikte kaldığı kardeşi ve evinde öldüğü Murat Çağlar başta olmak üzere ilişkisi olan kişilerin bulunarak karantina uygulanacağı bildirildi. (İHA)

Antalya Corona Emniyet Haber Sağlık salı
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